Мэрия Красноярска подала в суд на оператора платных парковок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска (а точнее – департамент городского хозяйства) подала в суд на оператора платных парковок, компанию «ИНФОКОМ». Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

В исковом заявлении от 6 августа указано: в 2014-м году департамент и компания заключили соглашение. В нем были четко прописаны условия использования парковочных мест на платной основе. А также то, что по окончании срока действия все оборудование должно быть передано городу.

В декабре 2019 года время истекло. Но ни паркоматов, ни части платы за их пользование (в размере 13% - 173 555 рублей) муниципалитет так и не получил.

Тогда департамент обратился в суд – чтобы принудить компанию исполнить обязательства. Решение о принятии иска будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней.

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