Красноярских школьников будет кормить вновь созданный «Центр питания»

Кто будет готовить для красноярских школьников? Пока непонятно. Фото: Мария ЛЕНЦ

О ситуации с питанием в школах сообщает в социальных сетях депутат Горсовета Захар Енджиевский: «Нежелание сохранить комбинат школьного питания привело к ряду крайне серьезных проблем. 550 сотрудников остались без работы и без средств к существованию, люди до сих пор не получили зарплату. На и.о. руководителя предприятия заведено уголовное дело, вряд ли стоит ждать адекватных шагов по выравниванию ситуации.

В этой связи все более острым становится вопрос, как будет обеспечено питание детей в новом учебном году, который начнется уже через месяц».

Систему питания решили поменять и презентовали ее Горсовету. Только девять учебных заведений имеют собственные столовые и смогут самостоятельно готовить завтраки и обеды.

Остальные будут работать с недавно созданным муниципальным учреждением «Центр питания», который займется организацией закупок для каждой из школ, а также будет контролировать качество питания. Пока в штате нового учреждения 13 человек.

Как будет работать новое учреждение и не окажется ли оно бесполезной надстройкой, - покажет время. До нового учебного года осталось меньше месяца, и с 1 сентября школы должны будут решить вопрос с питанием самостоятельно, напрямую с подрядчиками, потому что новая структура заработает только с 1 октября.