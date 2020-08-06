В Красноярском крае через год после взрыва на складе боеприпасов установили Поклонный крест и переименовали улицу

Накануцне переименорвания улицу привели в порядок. Фото со страницы Александра Токарева Вконтакте.

«Комсомольская правда» в Красноярске подробно рассказывала о том, что тогда происходило в Каменке. Напомним, nогда даже объявили эвакуацию жителей не только самой Каменки, но и Ачинска. Тех, у кого не было возможности покинуть город самостоятельно, вывозили в Красноярск.

Прошел год. И в память о том событии в Каменке установили Поклонный крест. Таинство освящения провёл отец Дионисий (Колмаков).

Год назад в Каменке погиб командир отделения пожарной команды Андрей Марачков. В марте нынешнего года администрация Ачинска приняла решение назвать в его честь одну из улиц города. Выбор пал на сквозной проезд через Юго-Восточный район, который не имел названия.

5 августа, в годовщину страшного ЧП, здесь прошла памятная церемония переименования. Перед этим улицу привели в порядок.