2020-08-05T05:30:10+03:00
Общество

В Ленинском районе Красноярска для мытья «Глобуса» использовали пожарный гидрант

Сейчас рабочие уже приступили к покраске монумента
Ольга КОСТИНА
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"Глобус" покрасят в прежние цвета Фото: администрация города"Глобус" покрасят в прежние цвета Фото: администрация города
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В Ленинском районе Красноярска один из необычных и запоминающихся монументов – это «Глобус». Установлен на пересечении Глинки - Тамбовская, а появился он еще в 1986 году. Этот символ «встречает» гостей, приезжающих в краевой центр с восточной стороны.

И вот сейчас его решили обновить – помыть и покрасить. В некоторых местах от его поверхности частично отошла краска, а также бросаются в глаза выгоревшие на солнце места.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города, «водные процедуры» устроили с помощью обычных бытовых средств и воды из пожарного гидранта. После того, как «Глобус» обсох, рабочие дорожно-строительного предприятия приступили к покраске скульптуры. Окрасят его в те же цвета, что и раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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