Потратил деньги на сладости: в Хакасии 15-летнего школьника будут судить за кражу

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:57:43+03:00

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В Хакасии 15-летнего подростка обвиняют в совершении двух краж. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Орудовал молодой воришка в селах Усть-Абаканского района. Так рано утром 10 мая 2020 года он дождался, когда уйдут соседи, перелез через забор в огород, откуда через незапертое окно проник в чужой дом и похитил из сумки 3 тысячи рублей. С похищенными деньгами убежал, а после потратил их на покупку сладостей.

Уже в июне в другом селе он заметил, что в одном из домов на окраине отсутствуют хозяева. При помощи ножа он открыл окно, залез внутрь и взял из туалетного столика золотые и серебряные ювелирные украшения на 68 тысяч рублей. С похищенными драгоценностями скрылся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Туве к ответственности привлекли маму ребенка, укравшего телефон

17 июня в полицию обратилась 31-летняя женщина с заявлением о краже сотового телефона из незапертого автомобиля. Было возбуждено уголовное дело по 158 статье – кража. Как выяснилось, в припаркованную машину залез 10-летний мальчик, который живет в одном из домов на соседней улице. Он и взял телефон.

В отношении матери ребенка был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU