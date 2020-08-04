2020-08-04T14:42:43+03:00
Общество

Часть Торгашинского хребта в Красноярске признали памятником природы

Вырубать лес теперь здесь нельзя
Ася ЖУКОВА
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Часть Торгашинского хребта в Красноярске признали памятником природы.Часть Торгашинского хребта в Красноярске признали памятником природы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Часть Торгашинского хребта в Красноярске признали памятником природы. Такое постановление было принято на заседании правительства края.

Памятник под названием «Торгашинское местонахождение раннедевонской флоры» создан по нацпроекту «Экология», его площадь почти 6 гектаров.

Территория находится в Свердловском районе. Это карьер с отпечатками палеофлоры (древних растений). Кроме того, в состав памятника природы вошли городские леса на окраине хребта.

Как пояснили специалисты, территория имеет большую ценность для ученых. Кроме того, здесь выявили 14 эндемичных (встречающихся только на данном участке) и реликтовых растений.

ВАЖНО

На охраняемой территории запрещена любая хозяйственная деятельность: вырубка лесов (за исключением погибших и аварийных деревьев), а также строительство, буровые и сельхозработы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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