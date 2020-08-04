Машину разорвало: в Красноярском крае водитель Mitsubishi влетел под фуру и погиб
На трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае водитель Mitsubishi погиб в страшном ДТП с фурой. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД.
Все случилось во вторник, 4 августа, под Ачинском. 25-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону Боготола, выехал на встречную полосу. А по ней в тот момент двигался грузовик Scania с полуприцепом.
Удар был страшным. Несколько секунд – и легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб на месте, шансов выжить у него не было.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. Одна полоса перекрыта, можно проехать только по другой. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося, а также регулируют движение на участке.
Выжить в такой ситуации шансов не было. Фото: УГИБДД.
ВАЖНО
Дорожные полицейские напоминают: водителям лучше придерживаться безопасного стиля вождения. Слишком быстрая езда может привести к потере контроля над ситуацией и трагическому исходу.
ИСТОЧНИК KP.RU