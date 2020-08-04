2020-08-04T14:25:19+03:00
Происшествия

Машину разорвало: в Красноярском крае водитель Mitsubishi влетел под фуру и погиб

ДТП случилось под Ачинском Красноярского края [фото]
Ася ЖУКОВА
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Водитель Mitsubishi влетел под фуру и погиб под Ачинском. Фото: УГИБДД и "Подслушано в Ачинске".Водитель Mitsubishi влетел под фуру и погиб под Ачинском. Фото: УГИБДД и "Подслушано в Ачинске".
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На трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае водитель Mitsubishi погиб в страшном ДТП с фурой. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД.

Все случилось во вторник, 4 августа, под Ачинском. 25-летний водитель иномарки, двигаясь в сторону Боготола, выехал на встречную полосу. А по ней в тот момент двигался грузовик Scania с полуприцепом.

Удар был страшным. Несколько секунд – и легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб на месте, шансов выжить у него не было.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС. Одна полоса перекрыта, можно проехать только по другой. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося, а также регулируют движение на участке.

Выжить в такой ситуации шансов не было. Фото: УГИБДД.

Выжить в такой ситуации шансов не было. Фото: УГИБДД.

ВАЖНО

Дорожные полицейские напоминают: водителям лучше придерживаться безопасного стиля вождения. Слишком быстрая езда может привести к потере контроля над ситуацией и трагическому исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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