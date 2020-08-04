Улицу Марковского полностью перекроют до 8 августа

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:00:01+03:00

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Улицу Марковского в Красноярске (а точнее - участок от Парижской Коммуны до Сурикова) полностью перекроют с ночи на 5 августа до десяти вечера 8 августа. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

На участке планируется уложить финишный слой асфальта, ведь прежнее покрытие уже изношено на 98%, говорят дорожники. А поскольку улица довольно узкая, в некоторых местах имеет сложную конфигурацию, то без ограничения движения тут не обойтись.

Впрочем, отметим, это почти единственный участок в Красноярске, где решено провести работы с полным перекрытием. Водителей призывают отнестись к ситуации с пониманием. Для движения лучше выбрать другой маршрут, а также не стоит оставлять на Марковского авто и занимать парковочные карманы, чтобы можно было быстрее завершить работы.

ИСТОЧНИК KP.RU