Доля выздоровевших от коронавируса в Красноярском крае составила 87%
В Красноярском крае доля пациентов с COVID-19, которых вылечили врачи, составила 87%. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По данным на 4 августа 2020 года, наш регион уступил лидерство в СФО по доле выздоровевших, потеряв 3%. Теперь мы на втором месте, а на первом Хакасия с 88%. Третье у Новосибирской области, у нее 83%.
И все же, несмотря на утрату первой позиции, край сохраняет значительно лучшие показатели, чем средние по СФО - 75%. Так что в топ-25 регионов России с наибольшим процентов выздоровевших мы тем не менее входим. У нас 16 место. У Хакасии - 14, Новосибирской области - 24.
Данные по Сибири. Фото: ИЦК.
Если же вернуться к рейтингу по сибирскому федеральному округу, его замыкают два региона с одинаковыми показателями — Омская и Иркутская области. Здесь 65% случаев выздоровления от общего количества случаев заболевания COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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