Доля выздоровевших от коронавируса в Красноярском крае составила 87%

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:06:57+03:00

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В Красноярском крае доля пациентов с COVID-19, которых вылечили врачи, составила 87%. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 4 августа 2020 года, наш регион уступил лидерство в СФО по доле выздоровевших, потеряв 3%. Теперь мы на втором месте, а на первом Хакасия с 88%. Третье у Новосибирской области, у нее 83%.

И все же, несмотря на утрату первой позиции, край сохраняет значительно лучшие показатели, чем средние по СФО - 75%. Так что в топ-25 регионов России с наибольшим процентов выздоровевших мы тем не менее входим. У нас 16 место. У Хакасии - 14, Новосибирской области - 24.

Данные по Сибири. Фото: ИЦК.

Если же вернуться к рейтингу по сибирскому федеральному округу, его замыкают два региона с одинаковыми показателями — Омская и Иркутская области. Здесь 65% случаев выздоровления от общего количества случаев заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU