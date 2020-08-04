2020-08-04T12:57:34+03:00
Общество

На Красноярск обрушилась мощная гроза

Началась в Солонцах и уже надвигается на город [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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На Красноярск обрушилась мощная гроза.На Красноярск обрушилась мощная гроза.Фото: Ася ЖУКОВА
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Мощный ливень с грозой и сильным ветром обрушился на Красноярск. Первым непогоду встретил Железнодорожным район, за ним Октябрьский.

- Несколько секунд, и с неба хлынули потоки воды, - рассказывают жители ЖД района. – Льет так, что невозможно открыть окно. Те, кого дождь застал на улице, сразу же вымокли насквозь. А как гремит гром, сверкает молния – тоже дополнительные «спецэффекты»!

Гроза в Красноярске, 4 августа 2020 года.Ася ЖУКОВА

Грозовой фронт пришел со стороны Солонцов. Фото: Ася ЖУКОВА

Грозовой фронт пришел со стороны Солонцов.Фото: Ася ЖУКОВА

Говорят, началось все в Солонцах, а потом грозовой фронт пришел в город. Десять минут, и ливень прошел.

- Теперь просто дождь идет – стеной, - говорят местные жители.

Погода испортилась окончательно. Фото: ИВАНОВА Диана

Погода испортилась окончательно.Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, синоптики обещали, август в Красноярске будет аномально жарким – до плюс 28 градусов и грозовым - с обильными и сильными дождями. Кажется, прогнозы специалистов начали сбываться.

Ливень в Красноярске, остров Татышев. 04 августа 2020.ИВАНОВА Диана

ИСТОЧНИК KP.RU

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