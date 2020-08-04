На Красноярск обрушилась мощная гроза
Мощный ливень с грозой и сильным ветром обрушился на Красноярск. Первым непогоду встретил Железнодорожным район, за ним Октябрьский.
- Несколько секунд, и с неба хлынули потоки воды, - рассказывают жители ЖД района. – Льет так, что невозможно открыть окно. Те, кого дождь застал на улице, сразу же вымокли насквозь. А как гремит гром, сверкает молния – тоже дополнительные «спецэффекты»!
Гроза в Красноярске, 4 августа 2020 года.Ася ЖУКОВА
Грозовой фронт пришел со стороны Солонцов.Фото: Ася ЖУКОВА
Говорят, началось все в Солонцах, а потом грозовой фронт пришел в город. Десять минут, и ливень прошел.
- Теперь просто дождь идет – стеной, - говорят местные жители.
Погода испортилась окончательно.Фото: ИВАНОВА Диана
Напомним, синоптики обещали, август в Красноярске будет аномально жарким – до плюс 28 градусов и грозовым - с обильными и сильными дождями. Кажется, прогнозы специалистов начали сбываться.
Ливень в Красноярске, остров Татышев. 04 августа 2020.ИВАНОВА Диана
ИСТОЧНИК KP.RU