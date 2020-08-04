2020-08-04T11:37:44+03:00
Общество

На трассе под Красноярском появилась шумовая разметка

Водитель не только увидит, но и услышит, что наехал на линию [фото]
Ася ЖУКОВА
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На трассе под Красноярском появилась шумовая разметка. Фото: пресс-служба УГИБДД.На трассе под Красноярском появилась шумовая разметка. Фото: пресс-служба УГИБДД.
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На участке трассы Красноярск – Дивногорск нанесли шумовую разметку. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Новая структурная разметка выполнена термопластиком. В результате возникает дополнительныи эффект - шумовой. В случае наезда на линию водитель может не только увидеть, но и услышать, что нарушает.

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Новая разметка «ДЕТИ» появилась в Красноярске

В Красноярске появилась новая разметка – крупные буквы прямо на дорожном полотне складываются в надпись «ДЕТИ». Об этом рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Горизонтальную разметку нанесли около образовательных учреждений, чтобы обратить внимание водителей, призвать их снизить скорость. Разметку сделали на улицах Парашютной, Курчатова, Разина, Коломенской, Московской, Урванцева, Кутузова, Красномосковской (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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