4 Авг. 2020 2020-08-04T11:37:44+03:00

На трассе под Красноярском появилась шумовая разметка. Фото: пресс-служба УГИБДД.

Водитель не только увидит, но и услышит, что наехал на линию [фото]

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На участке трассы Красноярск – Дивногорск нанесли шумовую разметку. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Новая структурная разметка выполнена термопластиком. В результате возникает дополнительныи эффект - шумовой. В случае наезда на линию водитель может не только увидеть, но и услышать, что нарушает.

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В Красноярске появилась новая разметка – крупные буквы прямо на дорожном полотне складываются в надпись «ДЕТИ». Об этом рассказали в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Горизонтальную разметку нанесли около образовательных учреждений, чтобы обратить внимание водителей, призвать их снизить скорость. Разметку сделали на улицах Парашютной, Курчатова, Разина, Коломенской, Московской, Урванцева, Кутузова, Красномосковской (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU