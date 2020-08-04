Ключ оставил в почтовом ящике: красноярцев просят помочь в розыске загадочно пропавшего мужчины

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:05:47+03:00

Красноярцев просят помочь в розыске загадочно пропавшего мужчины. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по региону и РХ.

О нем ничего неизвестно почти 10 месяцев [фото]

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Жителей Красноярска и края просят помочь в розыске пропавшего при странных обстоятельствах мужчины. О 82-летнем Владимире Антоновиче Иванове ничего неизвестно вот уже почти десять месяцев, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

- Мужчина ушел из дома на улице Семафорной, 231 в Красноярске еще 22 октября 2019 года, - поясняют следователи. – При этом не предупредил родных. Все свои документы оставил дома, а ключ положил в почтовый ящик.

Ничего подобного он до этого не делал. Близкие очень переживают. Если вы видели Владимира Антоновича, знаете, где он может находиться, просим позвонить 261-93-07, 8-929-33-47-835.

ПРИМЕТЫ МУЖЧИНЫ:

На вид 75-80 лет, рост 168-170 сантиметров, среднего телосложения, светло-карие глаза, волосы темные с проседью.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:

Родимые пятна на спине и левой груди; вставная челюсть; на тыльной стороне левой руки между указательным и средним пальцем - шишка.

ИСТОЧНИК KP.RU