Рухнувшего с Октябрьского моста в Красноярске мужчину успели спасти

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:11:54+03:00

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В Красноярске мужчину, упавшего с Октябрьского моста, удалось спасти. Об этом случае рассказали в агентстве ГО и ЧС по краю.

ЧП произошло в понедельник, 3 августа, в районе торгового центра «Июнь». Сообщается, что мужчина отдыхал у реки, но в какой-то момент потерял контроль и очутился в воде. Благо, помощь подоспела вовремя.

- Пострадавший был спасен и передан сотрудникам «скорой помощи», - говорят представители агентства.

А вот еще один подобный случай закончился трагедией. В озере «Бархат-парк» утонула женщина. Ее знакомые позвонили в полицию. На поиски выехали спасатели. Несколько часов, и тело было найдено, его передали сотрудникам МВД.

ВАЖНО

Напоминаем, если вы отдыхаете у воды, соблюдайте меры безопасности. Запрещено употреблять спиртное на пляже и купаться в нетрезвом виде. Нужно внимательно следить за детьми, не разрешать им входить в воду одним, без взрослых.

Если катаетесь на лодке, наденьте спасательный жилет. Не перегружайте плавсредство. И последнее: не позволяйте ездить на лодке детям до 16 лет – без взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU