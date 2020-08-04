2020-08-04T09:50:52+03:00
Общество

В Красноярске ищут специалистов на зарплату до 100 тысяч

Куда обращаться?
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске ищут специалистов на зарплату до 100 тысяч.В Красноярске ищут специалистов на зарплату до 100 тысяч.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске требуются специалисты на зарплату от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте правительства края.

Приглашаются сотрудники для работы в Центре управления регионом, это новое подразделение, которое создается при Центре информационных технологий. Оно будет заниматься реализацией масштабного проекта.

Сейчас идет набор в команду новой структуры. Она нуждается в специалистах на ключевые должности: это начальник отдела управления процессами цифровой трансформации; главный аналитик по архитектуре организации; ведущий эксперт по информационным системам и сервисам и ведущий специалист по процессному управлению.

КОНКРЕТНО

Документы принимают до 14 августа. Претендентам предложат выполнить письменное задание и пройти индивидуальное собеседование.

В сентябре Центр начнет работу в тестовом режиме. А его запуск намечен до 1 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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