В Красноярске ищут специалистов на зарплату до 100 тысяч
В Красноярске требуются специалисты на зарплату от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте правительства края.
Приглашаются сотрудники для работы в Центре управления регионом, это новое подразделение, которое создается при Центре информационных технологий. Оно будет заниматься реализацией масштабного проекта.
Сейчас идет набор в команду новой структуры. Она нуждается в специалистах на ключевые должности: это начальник отдела управления процессами цифровой трансформации; главный аналитик по архитектуре организации; ведущий эксперт по информационным системам и сервисам и ведущий специалист по процессному управлению.
КОНКРЕТНО
Документы принимают до 14 августа. Претендентам предложат выполнить письменное задание и пройти индивидуальное собеседование.
В сентябре Центр начнет работу в тестовом режиме. А его запуск намечен до 1 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU