Дворники на самокатах появились в Красноярске

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:21:15+03:00

Так они успевают гораздо больше [фото, видео]

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В Красноярске появились дворники на электросамокатах. Теперь, кроме пакетов и щипцов для мусора, а также карты с маршрутом движения у рабочих «Левобережного ДРСП» есть и свой собственный транспорт.

- Так уборка проходит гораздо оперативнее, успеваем охватить большую площадь, - говорят дворники. - А, значит, город становится чище и красивее.

Уборка на самокате в Красноярске. Видео: паблик "Город Красноярск".

- Кстати, на острове Отдыха сотрудники клининга убирают территорию, разъезжая на трехколесном велосипеде с корзиной, - делятся в соцсетях пользователи. - Очень удобно: хоть не таскать мешки на себе. Но есть одно «но»: условий у нас маловато – везде бордюры.

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Сразу несколько таких роликов опубликовано на странице ДТП/ЧП – Красноярск в Instagram. Судя по кадрам, все происходило вчера вечером, 10 сентября, у остановки «Улица Перенсона» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU