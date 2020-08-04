2020-08-04T08:34:37+03:00
Происшествия

Бывший исполняющий обязанности замглавы Хакасии пойдет под суд за крупную взятку

Расследование уголовного дела завершено [фото]
Ася ЖУКОВА
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Бывший исполняющий обязанности замглавы Хакасии пойдет под суд за крупную взятку. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.Бывший исполняющий обязанности замглавы Хакасии пойдет под суд за крупную взятку. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.
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Бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Сергея Новикова отправили под суд. Расследование дела Сергея Новикова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, завершено, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Вот обстоятельства дела. Чиновник потребовал от одного из подрядчиков, претендующих на победу в аукционе на строительство корпуса туимского психоневрологического интерната, взятку – не меньше 12 миллионов рублей. Взамен гарантировал решить вопрос в его пользу, а сумма госконтракта была солидная - больше 480 миллионов рублей.

- 17 апреля 2020 года Сергей Новиков, находясь в Абакане, лично встретился с представителем подрядчика и получил часть требуемой им суммы – в размере двух миллионов рублей, говорят следователи.

А вскоре попал под уголовное дело. Его имущество – на сумму больше 45 миллионов рублей – было арестовано. Обвинение уже утверждено, материалы отправили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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