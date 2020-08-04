2020-08-04T07:54:29+03:00
Общество

Новый рояль прибыл в красноярскую музыкальную школу по воздуху

Операция «Летучий рояль» попала на камеру [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Новый рояль прибыл по воздуху в красноярскую музыкальную школу. Фото: паблик "Город Красноярск".Новый рояль прибыл по воздуху в красноярскую музыкальную школу. Фото: паблик "Город Красноярск".
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Тот самый случай, когда рояль не в кустах, а в окне, причем балконном… В детскую музыкальную школу №1 Красноярска доставили новый инструмент - по воздуху, сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

Рояль «Михаил Глинка» за два миллиона рублей приобрели по национальному проекту «Культура». Правда, габаритный инструмент (метр семьдесят в длину, полтора в ширину и метр в высоту, плюс вес – 400 килограммов) в двери школы не прошел.

В музыкальную школу Красноярска прибыл новый рояль. Видео: паблик "Город Красноярск".

А расположена она в старинном здании на улице Сурикова, это памятник архитектуры. Так что разбирать дверной или оконный проемы тут нельзя. Вот и решили – внести рояль по воздуху. Этим занимались сразу десять человек. Инструмент разобрали по частям, каждую тщательно упаковали. А потом подогнали кран, подцепили основную часть и подняли - на высоту второго этажа, как раз к балкону.

- Работа, как видно, была ювелирная, - делятся впечатлениями очевидцы. – На балкончике изящные перила, тоже старинные, убирать их нельзя. Так что пришлось спиливать перекладину в оконной раме – иначе было не втащить. Все заняло около двух часов, не меньше. Но справились!

Новый рояль стал подарком школе к ее 90-летию. Инструмент уже осмотрел настройщик. Дал ему высокую оценку: рояль качественный, с хорошим звуком. Кстати, его сделали по немецкой технологии, но производитель – наш, отечественный.

Кроме рояля, в школу привезли новенькие скрипки, виолончели, балалайки, домры… Понятно, уже не по воздуху – обычным путем. Главное, на них уже скоро начнут играть ученики. А педагоги говорят: такой большой поставки школа не помнит с 70-х годов, это большой праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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