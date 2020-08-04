2020-08-04T05:54:38+03:00
Общество

Статистики пересчитали красноярцев, ведущих здоровый образ жизни

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Ася ЖУКОВА
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Статистики пересчитали красноярцев, ведущих здоровый образ жизни.Статистики пересчитали красноярцев, ведущих здоровый образ жизни.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителей Красноярска и края, ведущих здоровый образ жизни, пересчитали статистики.

Итак, по данным за прошлый год, это лишь 8,2% людей старше 15 лет, сообщили в пресс-службе Красноярскстата. Для сравнения: в Хакасии – 8,9%, Туве – 1,1%.

Поясним: все они не курят, употребляют алкоголь умеренно (не больше 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и 84 граммов для женщин). Занимаются физкультурой (не меньше 150 минут в неделю умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки). В сутки едят не меньше 400 граммов овощей и фруктов, не больше 5 граммов соли.

Вскоре информация будет обновлена, в России началось выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

Для обследования Красноярскстат подготовил 61 интервьюера. До 1 сентября они должны опросить 1 647 домохозяйств края, Хакасии и Тувы. Речь по-прежнему пойдет о пищевых привычках, физической активности и факторах риска для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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