2020-08-04T05:32:54+03:00
Общество

Больше 30 остановок отремонтируют в Красноярске в 2020 году

Публикуем весь [список]
Ася ЖУКОВА
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Больше 30 остановок отремонтируют в Красноярске в 2020-м году.Больше 30 остановок отремонтируют в Красноярске в 2020-м году.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Больше 30 остановок в Красноярске будут отремонтированы до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В план ремонта попали остановочные пункты на 18 улицах, которые благоустраивают по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот полный список:

Вот полный список остановок, которые будут отремонтированы.

Вот полный список остановок, которые будут отремонтированы.

И теперь каждый из них приведут в порядок строго по ГОСТам. А именно – не только заменят павильоны, скамьи, урны, но переместят в безопасные места. К тому же отремонтируют остановочные площадки и карман, сделают территорию удобной для маломобильных людей. Специально для них бордюры поднимут на 20 сантиметров, тогда в автобус можно будет без проблем заехать на инвалидном кресле или завезти коляску с ребенком.

Кроме того, остановки ремонтируют там, где ранее убрали старые торговые павильоны, а также по отдельным муниципальным контрактам. Помимо благоустройства, остановки регулярно моют, чистят и ремонтируют.

К сведению, сейчас в Красноярске почти полторы тысячи остановочных пунктов. В последние годы по программам ремонта уже отремонтировали сотни комплексов, на очереди – остальные. Работы будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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