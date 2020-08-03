Убила за копейки: жительница Хакасии до смерти забила свою мать-инвалида

3 Авг. 2020 2020-08-03T06:18:51+03:00

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Жительница Хакасии до смерти забила свою мать-инвалида. Это чудовищное преступление произошло в Аскизе в марте 2019 года. 31 июля 2020 года Верховный суд Республики Хакасия вынес свой приговор: за незаконное проникновение в жилище, разбой и убийство беспомощного человека осужденная проведет в колонии 17 лет.

В пресс-службе республиканской прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. 41-летняя осужденная приехала из Абакана в Аскиз к своей 71-летней матери-инвалиду. Это было в ночь с 6 на 7 марта. Она была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому женщина не хотела впускать ее в дом. Однако осужденная все равно проникла внутрь и напала на мать, требуя у нее деньги. Денег нет – решила поживиться имуществом. Избила сопротивлявшуюся мать жестоко, бесчеловечно. Так, что врачи не смогли ее спасти – женщина скончалась в больнице.

Уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей – они были единодушны, что подсудимая не заслуживает снисхождения.

ИСТОЧНИК KP.RU