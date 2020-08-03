На севере Красноярского края обманом получили компенсацию для коренных народов севера
Житель Красноярского края незаконно получил компенсацию, положенную представителям коренного населения Севера. Незаконный доход составил более 120 тысяч рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службы таймырской полиции.
Известно, что 60-летний подозреваемый – председатель одной из семейных общин коренных малочисленных народов Севера. Он подал заявление на компенсационные выплаты, которые полагаются лицам, занимающимся традиционным охотничьим и рыбным промыслом. Получателем выплат оформил свою дочь. И два года они регулярно поступали на ее имя из бюджета. Хотя на самом деле она никаким промыслом не занималась и даже, по ее словам, не знала о поданном ее отцом заявлении.
На пенсионера завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU