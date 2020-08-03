На севере Красноярского края обманом получили компенсацию для коренных народов севера

3 Авг. 2020 2020-08-03T06:26:24+03:00

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Житель Красноярского края незаконно получил компенсацию, положенную представителям коренного населения Севера. Незаконный доход составил более 120 тысяч рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службы таймырской полиции.

Известно, что 60-летний подозреваемый – председатель одной из семейных общин коренных малочисленных народов Севера. Он подал заявление на компенсационные выплаты, которые полагаются лицам, занимающимся традиционным охотничьим и рыбным промыслом. Получателем выплат оформил свою дочь. И два года они регулярно поступали на ее имя из бюджета. Хотя на самом деле она никаким промыслом не занималась и даже, по ее словам, не знала о поданном ее отцом заявлении.

На пенсионера завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU