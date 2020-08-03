2020-08-03T05:23:37+03:00
Общество

В Красноярске 25 домов проверят на аварийность

Управляющие компании получат на это субсидии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 25 домов проверят на аварийностьВ Красноярске 25 домов проверят на аварийностьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске в текущем году на аварийность проверят 25 старых домов. Для обследования технического состояния из городского бюджета выделяют на это 500 тысяч рублей. Заявление подали 7 управляющих компаний города.

- По закону за состояние своего дома отвечают собственники квартир. Все работы по поддержанию жилья в хорошем состоянии жильцы обычно доверяют управляющим организациям. Если дом старый и состояние его вызывает опасения, жильцы могут обратиться в городскую комиссию, чтобы дом признали ветхим, аварийным и подлежащим расселению, - рассказали в департаменте городского хозяйства.

Обследование дома проводит специализированная организация, а оплачивать ее работу должны собственники жилья. Однако где найти средства? Для многих это проблематично. Вот для таких случаев в бюджете города и предусмотрели средства для помощи управляющим организациям.

В настоящее время сбор заявок уже завершается. Обследовать старые дома должны до конца года и выдать заключения. Затем жильцы сами решат: либо включить свой дом в программу капитального ремонта, либо потребовать расселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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