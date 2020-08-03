2020-08-03T05:08:22+03:00
Происшествия

Не на тех напали: в Хакасии мошенники пытались обмануть трех главврачей

На легенду о подарках московской комиссии никто не повелся
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Не на тех напали: в Хакасии мошенник пытался обмануть трех главврачейНе на тех напали: в Хакасии мошенник пытался обмануть трех главврачейФото: Мария ЛЕНЦ
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Телефонный мошенник пытался обмануть трех главных врачей больниц столицы Хакасии. Сразу скажем: ему это не удалось. Потому что легенду придумал, мягко говоря, глупую – видимо, дилетант работал. Мошенник представился должностным лицом Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия.

Руководителям больниц он говорил, что в республику приезжает комплексная комиссия из Москвы. Для них уже закупили подарки, а главврачам нужно только сброситься по 30 тысяч. Потом, уверял собеседник, все деньги будут им возвращены, с официальными квитанциями. Однако просчитался: оплачивать подарки кому-то там никто не захотел.

В настоящее время полиция проводит проверку. Уже выяснили, что номер телефона звонившего зарегистрирован в Новгородской области.

Добавим, что в январе этого года мошенникам все же удалось обмануть главврача крупного медицинского учреждения. Но там и схема была другая: якобы ГИБДД конфисковала крупную партию простыней и решили передать их в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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