В Красноярске судебные приставы устроили охоту на должников

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске на минувшей неделе судебные приставы устроили охоту на должников. Подключили для этого дорожную полицию. Останавливали автомобили на дорогах или на крупных парковках, проверяли их по базе данных Федеральной службы судебных приставов с помощью приложения «Мобильный розыск», затем несколько секунд – и результат: приложение показывает, является ли владелец машины должником или нет. Ему предлагали на выбор – либо оплатить долг, либо забирали автомобиль на спецстоянку.

К примеру, на одном из перекрестков краевого центра остановили «Инфинити», проверили и выяснили, что у собственницы иномарки есть долг в размере 100 тысяч рублей. Это и неоплаченные штрафы ГИБДД, и транспортный налог. Судебные приставы наложили арест на автомобиль – он направился на специальную стоянку. Женщину уведомили, что она получит назад свое имущество только после того, как погасит задолженность.

А вот еще случай с «Лексусом», его владельца подвели 30 тысяч неоплаченных штрафов ГИБДД. Мужчина тут же оплатил их через «Госуслуги» и показал квитанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU