Браконьеры выловили полтонны ценной рыбы на 2,2 миллиона рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T07:52:47+03:00

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Житель Дудинки попался на хорошо организованном и спланированном браконьерстве. Случилось все еще в феврале этого года, когда сотрудники ДПС остановили для досмотра грузовик. За рулем находился норильчанин и вез он ценный груз - 17 мешков с рыбой, на которые не оказалось документов. «Улов» полицейских в тот день составил 632 экземпляра (или 350 килограммов) муксуна, ущерб - 2 миллиона 200 тысяч рублей. На норильчанина возбудили уголовное дело, однако он оказался лишь исполнителем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/792109" frameborder="0"></iframe> Браконьер выловил полтонны ценной рыбы.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В ходе дальнейшей проверки, сотрудники полиции установили, что к незаконному причастен 40-летний житель города Дудинка, который, находясь на промысловой точке, при помощи сетей осуществил вылов рыбы, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка МВД. - Как пояснил задержанный, свой улов он поместил в 17 мешков и передал его неизвестному лицу, обменяв на 3 бочки бензина.

Невероятно, но факт - три бочки бензина по цене 2,2 миллиона рублей! В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК России (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU