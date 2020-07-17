2020-07-17T14:49:48+03:00
Общество

Озеро-парк у мясокомбината вернули Красноярску

Договор с предпринимателем расторгнут [фото]
Ася ЖУКОВА
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Озеро-парк у мясокомбината вернули Красноярску.Озеро-парк у мясокомбината вернули Красноярску.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Обещали много, не сделали ничего… Мэрия Красноярска расторгла договор с бизнесменами, обещавшими облагородить озеро-парк «Октябрьский» (район мясокомбината), а по итогу только разбившими парковку, сообщили в пресс-службе администрации.

Эта история продолжается больше шести лет. Весной 2014 года мэрия отдала в аренду компании «ГАЛЕВ» участок земли на берегу пруда. Предприниматели собирались построить там пляж, обустроить спортивные и игровые площадки, тренажеры. Завершить работы надо было до марта 2017 года.

Год шел за годом, однако когда срок договора истек, на участке обнаружилась только парковка, павильон, киоск, одноэтажная деревянная будка. И никаких тебе чудес благоустройства. У фирмы потребовали вернуть землю, но в ответ получили отказ. В результате департамент городского имущества подал иск в суд и в управление госрегистрации – заявление об аннулировании договора аренды. То есть прав на пользование участком компанию лишили.

Тогда предприниматель оформил право собственности на объект капитального строительства – ту самую асфальтированную площадку – и через суд пытался добиться права использовать землю дальше.

Слушания шли почти три года. И вот финал: постановлением Арбитражного апелляционного суда участок вернули департаменту муниципального имущества и земельных отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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