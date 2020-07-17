2020-07-17T14:15:41+03:00
Происшествия

Упрекнул, что медленно готовит: в Красноярском крае женщина зарезала мужа ножом для мяса

Говорит, убивать не хотела, только замахнулась
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае женщина зарезала мужа ножом для мяса.В Красноярском крае женщина зарезала мужа ножом для мяса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Эвенкии Красноярского края 53-летняя женщина зарезала мужа кухонным ножом. Причем говорит, убивать не собиралась, это случайность, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и республике Хакасия.

Трагедия произошла в поселке Эконда – в апреле 2020 года. Мужчина вернулся домой поздно ночью, был нетрезв. Разбудил супругу и потребовал приготовить ему ужин.

Женщина спорить не стала, начала собирать на стол. Однако мужу показалась, что она делает все слишком медленно. Придя в ярость, стал ругаться, хватать руками за одежду и шею. Из-за беспомощного состояния подозреваемая (она инвалид) защитить себя не могла.

Резала мясо, готовя ужин. Но в какой-то момент, пояснили следователи, замахнулась на скандалиста рукой с кухонным ножом, попала в грудь. В итоге мужчина умер на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На допросах женщина полностью признала свою вину, раскаялась. Расследование уже завершено, материалы передали в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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