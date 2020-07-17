Красноярцев просят придумать имя новорожденному олененку

17 Июль 2020 2020-07-17T13:53:03+03:00

Но есть условие: оно обязательно должно быть «цветочным» [фото]

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Красноярцев попросили придумать имя для олененка. Он появился на свет 23 июня в «Роевом ручье», сообщили в пресс-службе зоопарка. Маму малыша зовут Мальва, папу – Пион. Так что есть условие: кличка детеныша тоже должна быть цветочной.

Кстати, он родился у пары уссурийских пятнистых оленей, что живут в парке с 2001 года. Это редкие и очень красивые животные, они обитают в южной части Китая и в Приморье России. Этот вид у нас считался исчезающим, однако не так давно ситуация начала стабилизироваться.

Олененок из «Роева ручья» уже подрос, скоро ему исполнится месяц. И мама выводит малыша прогуляться по вольеру, где за ним можно понаблюдать.

Скоро малышу исполнится месяц, как без клички? Фото: Роев ручей.

КОНКРЕТНО

Свои варианты имени для олененка оставляем на странице «Роева ручья» в комментариях к посту – здесь. Приз за лучшую кличку – пригласительные в парк на всю семью.

ИСТОЧНИК KP.RU