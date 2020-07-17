17 Июль 2020 2020-07-17T13:19:32+03:00

В Назарове мемориал погибшим в войне солдатам повредили при благоустройстве и не стали восстанавливать. Фото: Юлия СТРЕЛЬНИКОВА, фейсбук.

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Леднев, Леонтьев, Лепухов, - один за другим, как в строю… Плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне солдат раскололи при благоустройстве мемориала в Назарове (Красноярский край), а восстанавливать не стали, сообщила местная жительница Юлия Стрельникова.

- И это в юбилей Победы! – возмущается женщина. – Во время работ проводили косметический ремонт памятника. Плиты с именами погибших решили на время убрать. Несколько разбились. Так их просто отставили в сторону. Вот вам и отношение к памяти!

Отметим, официального комментария ситуации пока нет. Хочется надеяться, что плиты восстановят в ближайшее время.

СПРАВКА «КП»

Памятник назаровцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открыли 9 мая 1970 года. Спустя 25 лет, 9 мая 1995 года, на том же месте был создан мемориал «Память». Это комплекс, в центре которого стоит стела, облицованная гранитными плитами. За ней – подиумы с именами погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU