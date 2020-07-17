2020-07-17T13:01:29+03:00
Общество

МегаФон и Росгеология проведут совместную морскую экспедицию

В рамках проекта Arctic Connect
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Исследовательское судно "Профессор Логачов", которое с 5 августа и отправится в экспедицию. Фото: предоставлено МегаФонИсследовательское судно "Профессор Логачов", которое с 5 августа и отправится в экспедицию. Фото: предоставлено МегаФон
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Группа МегаФон и Росгеология начнут совместные морские исследования в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Экспедиция начнется 5 августа в Мурманске и продлится три месяца. Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в этом году участка составит 6500 км.

- В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод, - сообщил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

В свою очередь глава Росгеологии Сергей Горьков отметил, что его компания имеет огромный опыт в проведении морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке. У Росгеологии самый большой в России флот научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки.

И пару слов о самом проекте Arctic Connect. Он соединит волоконно-оптической линией связи континенты, где проживает 85% мирового населения. Обеспечит беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки. Благодаря проекту всегда в зоне доступа будут население и предприятия Арктики и Дальнего Востока. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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