2020-07-17T11:45:57+03:00
Происшествия

В Хакасии мужчина сжег мотоцикл подростка, задавившего собаку

Решается вопрос о возбуждении головного дела
Ася ЖУКОВА
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В Хакасии мужчина сжег мотоцикл подростка, задавившего собаку.В Хакасии мужчина сжег мотоцикл подростка, задавившего собаку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Саяногорске (Хакасия) 44-летний мужчина спалил мотоцикл подростка, насмерть сбившего собаку. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по РХ.

Все случилось в поселке Геологов. 13-летний школьник ехал на мотоцикле, и вдруг из гаража неожиданно выбежал йоркширский терьер. Затормозить подросток не успел, собака погибла под колесами.

Увидев, что произошло, подбежали двое мужчин. Один из них (это был, как выяснилось позже, хозяин погибшего животного) пытался реанимировать питомца. Но это оказалось невозможно. Тогда друг владельца решил отомстить. Открыл бензобак мотоцикла и поднес зажигалку с огнем. Вспыхнув мгновенно, «байк» сгорел дотла.

Сейчас полицейские проводят проверку ЧП, назначена пожарно-техническая экспертиза. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

Со школьником работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Его родителям придется заплатить штраф за неисполнение своих обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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