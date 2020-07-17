2020-07-17T09:49:39+03:00
Происшествия

Мусоровоз насмерть сбил бабушку во дворе в Красноярске

Она умерла почти сразу [видео]
Ася ЖУКОВА
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Мусоровоз насмерть сбил бабушку во дворе в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Мусоровоз насмерть сбил бабушку во дворе в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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ЧП на Судостроительной,62 в Красноярске: мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину. Трагедия произошла во дворе дома в пятницу, 17 июля.

Сейчас ее активно обсуждают в соцсетях.

ЧП в Красноярске 17.07.2020. На Судостроительной, 62 мусоровоз насмерть сбил женщину. . Видео: ЧП - Красноярск.

- О боже! Ну как? – не понимают пользователи. - Придомовая территория, и мусоровоз едет шумно, он выше всех легковушек. Родным соболезнования, водителю – держаться.

- А в Академе мусорка задом метров 150 постоянно едет. Спасает то, что она это в 6 утра делает, еще ни детей, ни стариков. Просто мне не очень понятно, как можно передом было сбить. По такой дороге он тише пешеходов ехать должен.

- В мертвую зону зашла под бампер, наверное. Высокие грузовики надо за 15 метров обходить.

По предварительной информации ГИБДД, машина все же сдавала назад. И 53-летний водитель не заметил женщину. От тяжелых травм пострадавшая умерла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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