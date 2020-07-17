Эпидемия в 300 дней: глава минздрава предупредил красноярцев о второй волне коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T09:28:27+03:00

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Красноярцам рассказали, когда может ожидаться вторая волна коронавируса. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения края Борис Немик.

- Мы рассчитываем, что в августе-сентябре первая волна заболеваемости и пиковая ситуация пойдет на спад, - отметил Борис Маркович. – Соответственно, готовимся ко второй волне, которая, возможно, будет с октября-ноября, когда пойдет грипп. И там будет сезонная циркуляция коронавирусной инфекции. Сама эпидемия, по первичным прогнозам, будет длиться 300 дней. Началась она в марте, соответственно, закончится в феврале. Какова будет интенсивность второй волны, даются разные прогнозы. Все будет зависеть от популяционного иммунитета. Сейчас мы его изучаем. Если он будет выше 20-25%, вторая волна ожидается менее интенсивной.

Напомним, по данным на утро 17 июля 2020 года, в Красноярске и крае коронавирусом заразились 11 020 человек. 7 710 из них вылечили врачи. 251 спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU