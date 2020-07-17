Главе красноярского пенсионного фонда продлил арест суд

17 Июль 2020 2020-07-17T09:00:12+03:00

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Главе пенсионного фонда Красноярского края Денису Майбороде продлили арест до 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, Денис Майборода был задержан в январе 2020 года по подозрению в 13-миллионной взятке. По версии следствия, такую сумму крупный чиновник получил за обеспечение предпринимателю победы в торгах.

- ...на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска по максимальной цене контракта - более 130 миллионов рублей, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск следователи.

В итоге компания победила, сделка состоялась, правда, она уже аннулирована Арбитражным судом. Денис Майборода стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере».

С января он находится в СИЗО. А 16 июля Железнодорожный районный суд вынес еще одно решение о продлении меры пресечения, теперь до 19 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/756105" frameborder="0"></iframe> Задержание управляющего ПФР по Красноярскому краю, который подозревается во взятке.Видео: СК России

ИСТОЧНИК KP.RU