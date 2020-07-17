2020-07-17T08:31:42+03:00
Происшествия

Лупил головой об асфальт на виду у всех: избивающий собаку хозяин попал на камеру в Красноярске

За бедное животное не вступился никто [видео]
Ася ЖУКОВА
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Избивающий собаку хозяин попал на камеру в Красноярске. Фото, видео: Сводка 24.Избивающий собаку хозяин попал на камеру в Красноярске. Фото, видео: Сводка 24.
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Хозяин-живодер, избивающий свою собаку на глазах у прохожих, попал на камеру в Красноярске. Все случилось у стадиона «Енисей» 16 июля, шокирующее видео выложили в паблике «Сводка 24».

На кадрах: мужчина в темном идет с собакой, похожей на лабрадора. На шее у животного – резиновая камера. В какой-то момент оно сбрасывает ношу и трусит по дорожке. И тут хозяин наклоняется, резко хватает за ошейник, подтаскивает к шине. Собака съеживается и даже не пытается защититься...

Разъярившись, мужчина швыряет питомца, как тряпку. Сначала треплет, а потом несколько раз бьет головой об асфальт. Тягает за ошейник, чуть ли не душит. В ответ собака не огрызнулась ни разу. Только замерла на асфальте и ждала, когда все закончится. Видимо, очень боялась.

- Бедная собака. Жалко как! - девушка, снимающая видео, не могла скрыть эмоций. Попросила своего спутника вмешаться в ситуацию. Но, судя по всему, этого не произошло. За избитую на виду у прохожих собаку так никто и не вступился.

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16.07.2020 возле стадиона "Енисей" в Красноярске. Хозяин-живодер с собакой.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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