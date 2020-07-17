Женщину-майора в Красноярске подозревают в ножевом ранении мужа

17 Июль 2020 2020-07-17T06:34:13+03:00

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Женщину-майора, работающую в силовом ведомстве, подозревают в ножевом ранении гражданского мужа. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

ЧП случилось ночью 12 июля 2020 года на одной из улиц Железнодорожного района Красноярска. Отсюда привезли в больницу скорой медицинской помощи 35-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Врачи срочно сделали ему операцию.

Позже выяснилось: пострадавший получил травму прямо у себя дома. По предварительной информации, это был не несчастный случай. Появился и подозреваемый. Это гражданская жена мужчины, майор одного из силовых ведомств, 39-летняя Вера К.* Они вместе уже 17 лет, растят сына-школьника. Впрочем. что именно случилось между ними, при каких обстоятельствах его ранили, мужчина скрывает.

После ЧП полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

(*имя подозреваемой изменено).

ИСТОЧНИК KP.RU