2020-07-17T06:03:07+03:00
Происшествия

Не пропустил: появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Красноярске

Все случилось на улице Сурикова 16 июля [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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Опубликовано видео смертельного ДТП с мотоциклистом на улице Сурикова в Красноярске. Все случилось накануне, 16 июля, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

- Вот предварительная информация о ДТП: водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha, - пояснили в пресс-службе УГИБДД России по Красноярскому краю. – В итоге 26-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

ДТП 16.07.2020 на улице Сурикова в Красноярске. В аварии с Nissan погиб водитель мотоцикла Yamaha..Видео: ЧП - Красноярск.! другой источник

Сейчас в соцсетях обсуждают, кто виноват в случившемся. На кадрах ролика видно: мотоцикл несется по улице и вдруг на его пути возникает заходящая на поворот иномарка. Доли секунды – и удар.

- Видимо, мотик ехал 100+, - пишут пользователи. – Понятно, что виноват водитель Nissan. Но, если бы байк двигался не с такой скоростью, возможно, трагедии удалось бы избежать.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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