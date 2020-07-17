Не пропустил: появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Красноярске

17 Июль 2020 2020-07-17T06:03:07+03:00

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Опубликовано видео смертельного ДТП с мотоциклистом на улице Сурикова в Красноярске. Все случилось накануне, 16 июля, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

- Вот предварительная информация о ДТП: водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha, - пояснили в пресс-службе УГИБДД России по Красноярскому краю. – В итоге 26-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790983" frameborder="0"></iframe> ДТП 16.07.2020 на улице Сурикова в Красноярске. В аварии с Nissan погиб водитель мотоцикла Yamaha..Видео: ЧП - Красноярск.! другой источник

Сейчас в соцсетях обсуждают, кто виноват в случившемся. На кадрах ролика видно: мотоцикл несется по улице и вдруг на его пути возникает заходящая на поворот иномарка. Доли секунды – и удар.

- Видимо, мотик ехал 100+, - пишут пользователи. – Понятно, что виноват водитель Nissan. Но, если бы байк двигался не с такой скоростью, возможно, трагедии удалось бы избежать.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU