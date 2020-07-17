Не пропустил: появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом в Красноярске
Опубликовано видео смертельного ДТП с мотоциклистом на улице Сурикова в Красноярске. Все случилось накануне, 16 июля, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.
- Вот предварительная информация о ДТП: водитель автомобиля Nissan не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha, - пояснили в пресс-службе УГИБДД России по Красноярскому краю. – В итоге 26-летний водитель мотоцикла погиб на месте.
ДТП 16.07.2020 на улице Сурикова в Красноярске. В аварии с Nissan погиб водитель мотоцикла Yamaha..Видео: ЧП - Красноярск.! другой источник
Сейчас в соцсетях обсуждают, кто виноват в случившемся. На кадрах ролика видно: мотоцикл несется по улице и вдруг на его пути возникает заходящая на поворот иномарка. Доли секунды – и удар.
- Видимо, мотик ехал 100+, - пишут пользователи. – Понятно, что виноват водитель Nissan. Но, если бы байк двигался не с такой скоростью, возможно, трагедии удалось бы избежать.
«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU