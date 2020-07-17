В Красноярском крае украден ребенок

17 Июль 2020 2020-07-17T05:43:55+03:00

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В Шушенском районе Красноярского края мужчина выкрал четырехлетнего сына у своей бывшей гражданской супруги. Возбуждено дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и республике Хакасия.

По предварительным данным следователей, все произошло днем 13 июля 2020 года. Житель Краснодарского края прилетел в Красноярский, чтобы навестить свою экс-сожительницу и их общего сына. В какой-то момент он попросил у женщины разрешения ненадолго выйти на прогулку с малышом. Обратно они не вернулись. Есть сведения, что отец, забрав сына, увез его за пределы региона.

Сейчас выясняются обстоятельства преступления, говорят специалисты. Устанавливается, где могут находиться ребенок и его похититель, проверяются все возможные адреса.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU