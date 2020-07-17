Красноярцам пообещали нежаркие выходные

17 Июль 2020 2020-07-17T05:26:56+03:00

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Предстоящие выходные в Красноярске будут нежаркими, но солнечными. Об этом сообщили в гидрометцентре.

В субботу, 18 июля, днем ожидается плюс 21, ночью плюс 11. Переменная облачность, без осадков, слабый ветер.

В воскресенье, 19 июля, тоже плюс 21 в светлое время суток, в темное плюс 10. Будет проглядывать солнце, дожди специалисты не прогнозируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU