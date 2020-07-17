«Год назад здесь сломал спину и погиб мой племянник»: что известно о роковом месте на Татышеве, где нашли утонувшего парня

17 Июль 2020 2020-07-17T05:09:23+03:00

Что известно о роковом месте на Татышеве, где нашли утонувшего парня? Фото: Захар ЕНДЖИЕВСКИЙ.

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Красноярец рассказал о роковом месте на Татышеве, где накануне, 16 июля, нашли утонувшим молодого человека. Как выяснилось, год назад (с разницей в один день) здесь же – у вантового моста – погиб 32-летний мужчина.

Напомним, трагедия случилась около трех часов дня. 21-летний парень прыгнул с трехметровой бетонной площадки в водоем на Татышеве. Обратно выплыть не смог. Один из очевидцев тут же нырнул за ним, но увы… Юношу обнаружили погибшим уже вечером – спасатели подняли из воды его тело, передали в МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790881" frameborder="0"></iframe> Поиски человека на Татышеве.Видео: Кристина Медюх

А вскоре стало известно: в 2019-м году практически день в день – 14 июля - на этом же самом месте произошло нечто подобное. 32-летний мужчина нырнул с той же самой бетонной тумбы. В результате сломал позвоночник и на следующий день умер, рассказал в соцсетях его дядя.

В Красноярске знают: это опасное место на Татышеве – возле вантового моста – давно облюбовали отдыхающие. В жаркий день находятся десятки желающих прыгнуть оттуда в воду - невзирая на запреты Роспотребнадзора и МЧС. Уехать на озера или моря может не каждый, купаться хочется, но где?

А где в городе еще купаться? - спрашивают люди. Ответа нет. Фото: Захар ЕНДЖИЕВСКИЙ.

В прошлом году, еще до гибели мужчины, проблему поднимал депутат Горсовета Захар Енджиевский: призывал открыть у водоема пост спасателей или посадить дежурного. Но пока ничего не изменилось.

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На запрещенном пляже острова Татышев массово купаются дети

Мальчишки-подростки ныряют в воду на одном из пляжей острова Татышев. Один за другим, на глазах у взрослых. Притом, считай, в самом центре Красноярска. Такие снимки выложил на своей странице в соцсети депутат Захар Енджиевский.

Для красноярцев это картина привычная: в жару на берегах водоемов Татышева – сотни детей и родителей. Многие плаваю, невзирая на запреты Роспотребнадзора и МЧС (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU