2020-07-15T11:24:44+03:00
Общество

В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ расширяет возможности для инвестирования через мобильный и интернет-банк. Теперь в ВТБ Онлайн можно покупать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ).

Клиенты ВТБ смогут приобрести БПИФ в рублях, долларах или евро в ВТБ Онлайн. Для этого пользователю достаточно войти в раздел «Инвестиции», выбрать фонд и совершить покупку.

Биржевые инвестиционные фонды представляют собой готовые портфели ценных бумаг, преимуществом которых является возможность вкладывать деньги сразу во множество ценных бумаг, что позволяет максимально снизить риск инвестиций. Кроме того, начать инвестировать можно с одного пая, что обеспечивает низкую стоимость стартовых вложений.

- ВТБ сегодня предоставляет самую широкую линейку биржевых инвестиционных фондов в стране. Этот продукт появился всего год назад на российском рынке и за это время успел стать достаточно популярным. Даже при совсем небольших суммах вложений он дает возможность инвестировать в широко диверсифицированный портфель бумаг, комиссии при этом минимальны. Купить его станет теперь еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн. Сделать инвестиции понятным и доступным способом приумножения средств – наш стратегический приоритет, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

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