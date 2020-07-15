Лабораторию по производству амфетамина прикрыли полицейские Красноярского края

15 Июль 2020 2020-07-15T10:42:22+03:00

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Лабораторию по производству амфетамина (синтетический стимулятор центральной нервной системы) житель Уяра оборудовал у себя в гараже. У него было для этого все необходимое: посуда и контейнеры, лабораторное оборудование, прекурсоры (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества), стеклянные банки и колбы, реактивы, а также электронные весы. Ингредиенты получал посылками. Работал тайно, доверял лишь узкому кругу лиц. Но неожиданно с обыском нагрянули полицейские. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ». Помимо оборудования было изъято 1235 граммов амфетамина (лабораторная экспертиза подтвердила, что это именно наркотическое вещество).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790615" frameborder="0"></iframe> Лабораторию по производству амфетамина прикрыли в Уярском районе.ГУ МВД по Красноярскому краю

В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере».

- Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU