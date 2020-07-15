2020-07-15T10:42:22+03:00
Происшествия

Лабораторию по производству амфетамина прикрыли полицейские Красноярского края

Для задержания наркосбытчиков потребовалась силовая поддержка отряда специального назначения «ГРОМ» [видео]
Ольга КОСТИНА
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Полицейские изъяли 1235 граммов амфетаминаПолицейские изъяли 1235 граммов амфетаминаФото: Мария ЛЕНЦ
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Лабораторию по производству амфетамина (синтетический стимулятор центральной нервной системы) житель Уяра оборудовал у себя в гараже. У него было для этого все необходимое: посуда и контейнеры, лабораторное оборудование, прекурсоры (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества), стеклянные банки и колбы, реактивы, а также электронные весы. Ингредиенты получал посылками. Работал тайно, доверял лишь узкому кругу лиц. Но неожиданно с обыском нагрянули полицейские. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ». Помимо оборудования было изъято 1235 граммов амфетамина (лабораторная экспертиза подтвердила, что это именно наркотическое вещество).

Лабораторию по производству амфетамина прикрыли в Уярском районе.ГУ МВД по Красноярскому краю

В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 «Покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере».

- Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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