2020-07-15T09:21:18+03:00
Общество

Житель Красноярска купил «симку», а вместе с ней и 70-тысячный долг

От действий коллекторского агентства его защитили судебные приставы
Ольга КОСТИНА
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Новая "симка" принесла кучу проблемНовая "симка" принесла кучу проблемФото: Мария ЛЕНЦ
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Покупка новой «симки» превратила жизнь красноярца в ад. Купил он SIM-карту не с рук, а в салоне сотовой связи. А вскоре ему начали названивать представители коллекторского агентства с требованием погасить долг. «Какой долг?», - опешил мужчина. В ответ услышал: 70 тысяч рублей. Сначала не понял, пытался объяснить, что никому не должен. И выяснилось, что задолженность принадлежит принадлежит прежней владелице номера телефона.

Но убедить в этом коллекторов оказалось непросто. Навязчивые звонки продолжались. Приходилось выслушивать много нелицеприятного о себе.

- На защиту нарушенных прав гражданина встало ГУФССП России по Красноярскому краю, - рассказали в пресс-службе краевого управления судебных приставов. - Отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, были проведены мероприятия, в ходе которых был установлен факт совершения агентством противоправных действий в отношении гражданина. Собранные материалы были направлены в суд.

В итоге суд определил: привлечь организацию к ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». И вот же парадокс. Назначенное наказание почти соизмеримо сумме требуемой задолженности прежней владелицы «симки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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