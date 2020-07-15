Жительницу Красноярска будут судить за то, что ее ребенок выпал из окна

15 Июль 2020 2020-07-15T12:02:45+03:00

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Жительницу Советского района Красноярска будут судить за оставление ребенка в опасности.

В январе 2020 года 39-летняя женщина распахнула все окна в квартире и ушла за спиртным. К слову, это было глубокой ночью. Дома остался ее 7-летний ребенок. Возможно, он даже спал, когда она уходила, а потом проснулся. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, без матери малыш провел около двух часов. Потом, возможно, замерз или хотел позвать на помощь и забрался на подоконник. Но не удержался и выпал из окна. А это третий этаж. К счастью, малыш остался жив. С тяжелыми травмами его увезли в больницу. Врачи поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой бедренной кости.

Информация о произошедшем из больницы поступила в полицию. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», действия нерадивой матери попадают под статью 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание – год лишения свободы.

В прокуратуре сообщили, что уголовное дело сейчас направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU