2020-07-15T12:02:45+03:00
Происшествия

Жительницу Красноярска будут судить за то, что ее ребенок выпал из окна

Женщина сама распахнула все окна и ушла пить, оставив малыша одного
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Ребенок попал в больницу по вине материРебенок попал в больницу по вине материФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жительницу Советского района Красноярска будут судить за оставление ребенка в опасности.

В январе 2020 года 39-летняя женщина распахнула все окна в квартире и ушла за спиртным. К слову, это было глубокой ночью. Дома остался ее 7-летний ребенок. Возможно, он даже спал, когда она уходила, а потом проснулся. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, без матери малыш провел около двух часов. Потом, возможно, замерз или хотел позвать на помощь и забрался на подоконник. Но не удержался и выпал из окна. А это третий этаж. К счастью, малыш остался жив. С тяжелыми травмами его увезли в больницу. Врачи поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой бедренной кости.

Информация о произошедшем из больницы поступила в полицию. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», действия нерадивой матери попадают под статью 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание – год лишения свободы.

В прокуратуре сообщили, что уголовное дело сейчас направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больничный по коронавирусу после 65 в Красноярске 2020: сроки продлены до 9 августа
В Красноярске при замене магистрального трубопровода погиб рабочий
Миллион рублей перевела жительница Красноярска мошенникам, при попытке сохранить свои деньги
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
Лабораторию по производству амфетамина прикрыли полицейские Красноярского края
В Красноярском крае до конца года отремонтируют почти 129 километров дорог
Житель Красноярска купил «симку», а вместе с ней и 70-тысячный долг
Жительницу Красноярска будут судить за то, что ее ребенок выпал из окна
Красноярцам предстоит выбрать сквер, который нужно отремонтировать в первую очередь
В Центральном районе Красноярска нарушителей оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
Судебные приставы Красноярского края возобновили личный прием с использованием сервиса «Запись на прием»
Задержан водитель, сбежавший после смертельной аварии на Северном Шоссе в Красноярске
Городская администрация запретила проводить красноярскому школьнику митинг против онлайн-обучения
В Норильске полыхнул дом спорта «Арктика»
В Красноярске благоустроят 20 скверов
В Красноярске ищут пропавшего 79-летнего дедушку с потерей памяти
Утиные истории: в Покровке мама-утка с 9 малышами поселилась в луже между улицами
Первый тренер Яна сказал, почему в чемпионском бою с Алдо Петр легко перестроился в левую стойку
«День-два отдохнул и опять за тренировки»: первый тренер Петра Яна рассказал о методиках бойца
В Красноярском крае власти на 4,4% увеличили прожиточный минимум
Петру Яну предлагали биться за другие страны, а он всегда отказывался
Первая победа в детстве пришла к Петру Яну после недели занятия в секции
«Петр пришел ко мне в 11 лет»: Петр Ян оказался в спорте, выследив путь своего брата до секции