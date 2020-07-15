Красноярцам предстоит выбрать сквер, который нужно отремонтировать в первую очередь

15 Июль 2020 2020-07-15T08:23:56+03:00

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Красноярцев приглашают принять участие в опросе, чтобы выбрать одно из семи крупных общественных пространств, для которого будет создана концепция благоустройства. Ее отправят на конкурс, а главный приз – грант на выполнение работ.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства, конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

Одно из главных условий – территорию для благоустройства должны выбрать сами горожане. На кону приличная сумма, а потому на выбор представлено семь общественных пространств:

- Красная площадь (ул. Карла Маркса - ул. Робеспьера) в Железнодорожном районе;

- Бульвар по ул. Павлова, 48-86, в Кировском районе;

- Правобережная набережная реки Енисей в районе ДК им. 1 Мая в Ленинском районе;

- Сквер по ул. Академика Киренского, 122, в Октябрьском районе;

- Сквер по ул. Полтавская, 32, в Свердловском районе;

- Сквер на пересечении ул. Водопьянова – ул. 9 мая (на месте бывшего Казачьего рынка) в Советском районе;

- Сквер Юдинский в Центральном районе.

Голосование стартовало с 15 июля и продлится 10 дней. Голосовать нужно в электронном виде в разделе «Опросы » на официальном сайте администрации Красноярска.

Добавим, что свой голос можно будет отдать только один раз с одного IP-адреса. Итоги опроса подведет комиссия, которая работает по национальному проекту «Жилье и городская среда». В нее входят общественники, депутаты, специалисты по благоустройству.

Напомним, что в результате подобного конкурса в прошлом году гранты выиграли 10 пространств - из города Назарово, Ачинска, села Ирбейское, Новоселово, Сухобузимское и других. В этом году там уже начались работы по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU