2020-07-15T08:10:36+03:00
Общество

В Центральном районе Красноярска нарушителей оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

Чаще всего привлекают за нарушение правил благоустройства
Ольга КОСТИНА
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Чаще всего штрафы приходится взыскивать с помощью судебных приставовЧаще всего штрафы приходится взыскивать с помощью судебных приставовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Центральном районе подвели итоги работы административной комиссии за первые полгода 2020 года. Размер штрафов впечатляющий: 1,56 миллионов рублей, из них более 1,1 миллиона – за нарушения правил благоустройства.

Всего за шесть месяцев комиссия провела 25 заседаний и рассмотрела 1 270 дел об административных правонарушениях (в прошлом году всего было рассмотрено 1 844 дела).

В результате к ответственности привлекли 22 юридических, 39 должностных и 1106 физических лиц. Чаще всего штрафы выписывались за нарушение правил благоустройства – 141 дело. Каждый пятый привлеченный – это юридические лица.

За нарушение режима самоизоляции были оштрафованы 820 красноярцев.

Были прецеденты за невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий.

- Административная комиссия – это, прежде всего, рычаг воздействия на тех, кто сознательно допускает небрежное отношение к городу и району, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. - Часто во время рейдов и проверок мы ограничиваемся устными замечаниями, но если понимания со стороны жителей или предпринимателей нет, приходится использовать финансовый механизм воздействия.

Добровольно оплачивать штрафы нарушители не стремятся. В основном делают это принудительно. В текущем году лишь 33 процента платежей были внесены в добровольном порядке, остальные суммы пришлось взыскивать. В итоге в службу судебных приставов поступили дела в отношении 169 нарушителей на сумму 896 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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