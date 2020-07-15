Судебные приставы Красноярского края возобновили личный прием с использованием сервиса «Запись на прием»

15 Июль 2020 2020-07-15T07:48:13+03:00

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Судебные приставы Красноярского края вновь начинают вести прием с использованием сервиса «Запись на прием». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ведомства.

Как правильно записаться? Выполнив вход, необходимо будет заполнить специальную анкету. Не забудьте указать свои фамилию, имя, отчество, контактные данные, включая адрес электронной почты. Заполните тему обращения, интересующего сотрудника и структурное подразделение, куда бы вы хотели попасть. Система предложит доступное для записи время (предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим, и производится на имеющиеся свободные периоды времени). После заполнения всех полей на адрес электронной почты поступит талон-подтверждение, который необходимо будет предъявить на приеме.

Напомним, для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в главном управлении судебных приставов реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: регулярно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств, сотрудники принимают посетителей с применением индивидуальных средств защиты. И этого же требуют от пришедших на прием.

Добавим, что также обратиться к работникам ГУФССП России по Красноярскому краю и его структурных подразделений также можно дистанционно. Для этого есть множество каналов коммуникации. Подробная инструкция опубликована на сайте УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU