Задержан водитель, сбежавший после смертельной аварии на Северном Шоссе в Красноярске
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Северном Шоссе, в результате которого погибли два человека. Предполагаемый виновник задержан и сейчас дает показания, решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, в ночь на 14 июля водитель «Nissan Cefiro» на огромной скорости влетел под припаркованный на обочине грузовик «Scania». Машина превратилась в груду металлолома - полностью снесен правый бок и верх. В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем автомобильных сидениях, погибли на месте. Еще одну пассажирку, сидевшую на заднем сидении, госпитализировали с тяжелыми травмами. Водитель скрылся с места происшествия. Но вскоре его задержали полицейские.
Как выяснилось, автомобилем «Nissan» управлял ранее судимый 32-летний житель Красноярска. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, мужчина был сильно пьян в момент столкновения.
Задержание водителя автомобиля «Nissan».ГУ МВД по Красноярскому краю
В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
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ИСТОЧНИК KP.RU