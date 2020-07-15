Задержан водитель, сбежавший после смертельной аварии на Северном Шоссе в Красноярске

15 Июль 2020 2020-07-15T07:18:41+03:00

Водитель, по всей видимости, тоже пострадал в ДТП Фото: стоп-кадр с видео ГУ МВД по Красноярскому краю

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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Северном Шоссе, в результате которого погибли два человека. Предполагаемый виновник задержан и сейчас дает показания, решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в ночь на 14 июля водитель «Nissan Cefiro» на огромной скорости влетел под припаркованный на обочине грузовик «Scania». Машина превратилась в груду металлолома - полностью снесен правый бок и верх. В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем автомобильных сидениях, погибли на месте. Еще одну пассажирку, сидевшую на заднем сидении, госпитализировали с тяжелыми травмами. Водитель скрылся с места происшествия. Но вскоре его задержали полицейские.

Как выяснилось, автомобилем «Nissan» управлял ранее судимый 32-летний житель Красноярска. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, мужчина был сильно пьян в момент столкновения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/790578" frameborder="0"></iframe> Задержание водителя автомобиля «Nissan».ГУ МВД по Красноярскому краю

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU