В Норильске полыхнул дом спорта «Арктика»

15 Июль 2020 2020-07-15T05:32:25+03:00

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В Норильске 14 июля произошел пожар в доме спорта «Арктика» (ул. Набережная Урванцева, д.53). Это уникальное и в своем роде единственное спортивное сооружение, которое находится за полярным кругом, которое одновременно может вместить более полутора тысяч занимающихся. К счастью, в момент возгорания в помещении был лишь технический персонал.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12.26 по местному времени.

- На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны плотное задымление на первом этаже, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. – Произошло загорание в бытовом помещении. К тушению пожара привлекались 15 человек и 7 единиц техники от МЧС России 6 человек и 3 единицы техники.

Локализация пожара была объявлена в 2.10 на площади 30 квадратных метров. Ликвидировали возгорание в 3.24 на той же площади. Предварительная причина пожара – короткое замыкание проводки. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU