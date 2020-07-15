2020-07-15T03:24:56+03:00
Общество

В Красноярске благоустроят 20 скверов

Недобросовестных подрядчиков будут вносить в «черный список»
Ольга КОСТИНА
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Рабочие заканчивают демонтаж старого асфальта и других покрытий Фото: администрация городаРабочие заканчивают демонтаж старого асфальта и других покрытий Фото: администрация города
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В Красноярске продолжается благоустройство 20 скверов. Эти работы запланированы в рамках национального проекта «Жилье и комфортная среда». Предполагается, что даже в дождливую погоду подрядные организации могут выходить на объекты, поскольку предусмотрен значительный объем работ.

В большинстве скверов сейчас подрядчики прокладывают траншеи под подземные кабельные коммуникации. Рабочие заканчивают демонтаж старого асфальта и других покрытий. Кое-где уже начали делать прогулочные зоны, устанавливать новые бортовые камни, обустраивать площадки и дорожки с резиновым покрытием.

- Единственное исключение пока – правобережная набережная. – рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства. - Однако сейчас делается все возможное, чтобы ее благоустройство началось как можно скорее. Подрядчик, выигравший торги, – ООО «КрасАльфаСтрой» - работы на объекте так и не организовал. Договор с этой компанией будет расторгнут, ее внесут в «черный список» недобросовестных организаций. Сейчас этот вопрос решается в УФАС. Как только антимонопольная служба примет решение, подписать контракт смогут со вторым участником торгов и благоустройство будет начато. Заседание комиссии назначено на 20 июля.

Работы проводятся под строгим контролем общественности Фото: администрация города

Работы проводятся под строгим контролем общественности Фото: администрация города

В остальных же скверах кипит работа. Там, где будут детские и спортивные городки, а также площадки для отдыха и прогулок, подрядчики должны организовать своевременные поставки – скамейки, урны, качели и другие модули должны завезти вовремя.

После ремонта в сквере по улице Устиновича появится уникальная детская площадка с элементами в виде книжной полки и карандашей. Оригинальные беседки для отдыха с качелями для взрослых смонтируют в скверах по улице Королева, Комсомольскому проспекту, в микрорайоне Солнечном, парке Гвардейский, сквере на улице Железнодорожников, скверах Сиреневом, Лучистом, Черемушки и на улице Кутузова.

Также подрядчики уже обязаны формировать планы озеленения. Все работы проводятся под строгим контролем общественности. Активисты вместе с представителями районных администраций регулярно следят за ходом работ в каждом из скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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